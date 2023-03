"Não devemos subestimar o Benfica, não quereria jogar contra eles neste momento"

Lothar Matthaus, antigo campeão de mundo pela Alemanha, ex-Bayern e selecionador alemão, não quer os bávaros na Champions contra Benfica nem Nápoles. Considera que o Inter teve "sorte" contra o FC Porto

O Real Madrid e o Manchester City são os principais favoritos na Liga dos Campeões, para a lenda do futebol alemão Lothar Matthaus, mas o Benfica e o Nápols são também adversários a evitar pelo Bayern no sorteio dos quartos de final que se realiza esta sexta-feira.

"Antes dos jogos com o PSG, eu disse que o Bayern é capaz de ganhar o troféu. É um dos favoritos, mas não é o primeiro porque o Real Madrid e o Manchester City estão à frente. Não devemos subestimar o Benfica nem o Nápoles. No campeonato italiano estão 18 pontos à frente do 2.º classificado e a equipa já deixou uma marca na Europa esta temporada. Não quereria jogar contra o Nápoles neste momento nem contra o Benfica. São uma equipa bem organizada com o Roger Schmidt", afirmou o antigo jogador de Bayern e seleção alemã, que também orientou, ao "TZ".

Quanto ao Inter, que eliminou o FC Porto, Matthaus considerou que a qualificação não foi tão merecida nem é uma equipa tão temível: "O Milan e o Inter Milão passaram com um pouco de sorte".