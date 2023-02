"Não contratar substituto de Enzo? Um jogador de 10 milhões passou a valer 50"

Rui Costa, presidente das águias, deu uma entrevista à BTV em que abordou os assuntos da atualidade do Benfica, designadamente a saída de Enzo para o Chelsea e a postura do clube da Luz no mercado de transferências de janeiro.

Benfica não foi buscar um médio para substituir Enzo Fernández: "Tem a sua explicação. Já demos provas de que temos soluções, temos esse mérito. Esta situação nasce na última semana de dezembro. E estamos sempre prontos para todas as posições de campo. A ideia é nunca prescindir dos mais utilizados. Quando fizemos a análise das entradas, não pensámos num médio. O valor chegou a dois dias de fechar o mercado. A 10 horas de fechar o mercado, o Enzo podia ainda ficar no Benfica. Esse argumento de estar quase a fechar a mercado também usei com o Enzo. O jogador que valesse 10 milhões passou a valer 50 milhões por perceberem a urgência de contratar a dias de fechar o mercado."

Acreditar nos que estão no plantel: "Não sendo possível um par de alvos, não valia a pena trazer outro qualquer. É com estes jogadores que vamos chegar ao título."

O fim do mercado: "É um sentimento estranho. Estou triste pela forma como acabou o mercado. Estes dois dias estragaram a perfeição que queríamos, mas não vou olhar para trás. Estamos a fazer uma época extraordinária."