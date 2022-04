"Não conseguindo o título, é uma época falhada para o Benfica"

Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, fez a antevisão ao dérbi com o Sporting, agendado para as 20h30 de domingo e relativo à 30.ª jornada da Liga Bwin.

Benfica pode ficar fora do acesso direto à Champions: "E se ganharmos? Temos consciência da diferença do terceiro para o segundo classificado. Sabemos o que implica a vitória e a não vitória. A nossa mentalidade é lutar pelos três pontos."

Época sem títulos. Vitória no dérbi pode aligeirar? "Não. O objetivo principal era a consquista do título. Não acontecendo, é uma época falhada. Todos os benfiquistas devem estar orgulhosos do trajeto na Champions. Deixámos uma resposta positiva. E agora faltam cinco na Liga, em que o objetivo é conquistar 15 pontos."