"Não concordo com quem diz que o Inter teve um sorteio acessível"

Donadoni, antigo craque italiano, diz que o Benfica impõe respeito.

É com cautelas que Roberto Donadoni, antigo médio internacional italiano, encara o sorteio dos quartos de final da Liga dos Campeões, que colocou o Benfica no caminho do Inter. O selecionador de Itália entre 2006 e 2008 avisa para a força das águias.

"A Liga dos Campeões é uma competição particular e que dá um grande estímulo aos jogadores, faz com que possam dar sempre algo mais. Não concordo nada com quem diz que o Inter teve um sorteio acessível", afirmou, citado pela imprensa transalpina.

"A equipa portuguesa é forte, tem qualidade, velocidade, técnica e muitos valores. Nesta fase da Champions não há equipas fracas. É a forma como jogas que pode fazer com que pareça que sejam fracas", disse ainda Donadoni, que orientou ainda clubes como Nápoles, Cagliari e Parma. Enquanto jogador, foi uma figura do Milan nas décadas de 80 e 90.