"Não castigar David Neres parece-me a decisão certa"

David Neres nos festejos do título

Declarações de Roger Schmidt, treinador do Benfica, em conferência de Imprensa na véspera do duelo com o Feyenoord (domingo, 15h00)

Jogadores: "Di María voltou, ele decidiu voltar, tinha mais opções, mas ele queria voltar aqui. Essa decisão é especial. Conheço-o só há três semanas e ele mostra muita qualidade, isso já sabíamos, mas também a forma como já está integrado, como está divertido a jogar, como está motivado em estar na sua melhor forma. João Victor tem uma nova oportunidade numa nova posição, Tomás Araújo também está muito bem e vejo o desenvolvimento dele, a sua situação não é fácil. O Tiago Gouveia está muito bem, é um ótimo jogador. Estou muito feliz com todos os jogadores."

David Neres na Supertaça: "Estou muito feliz por poder contar com ele na Supertaça, porque nós precisamos de todos os jogadores, todas as opções para esse jogo, como para todos. Esse é sempre o objetivo, ter todos os jogadores disponíveis. Não estou nas redes sociais, não estava muito dentro do tema, mas decidiram não o castigar e parece-me a decisão certa."

João Neves na direita: "A minha ideia era dar 45 minutos a todos os jogadores, não tinha mais ninguém para ali. O Otamendi não estava disponível. Para mim os médios centro têm de estar disponíveis para todas as posições, como aconteceu com o Aursnes no ano passado. Acho que é sempre bom para os jogadores terem estas oportunidades de estar noutras posições. O João não é um defesa, mas não causou problema."