"Nada vai mudar a nossa pontuação, ainda estamos muito longe do que queríamos"

Jorge Jesus, treinador do Benfica, na antevisão ao jogo frente ao Marítimo, agendado para as 19h00 de segunda-feira, no Estádio da Luz.

Equipa está melhor, mais regular e confiante: "Resultados são provas disso, já explicámos porque havia uma equipa irregular e agora não. É uma equipa que tem vindo a ganhar, sem sofrer golos, a subir de forma, com os jogadores a melhorarem individualmente e com isso a equipa também melhora. O jogador sente isso, sabe perfeitamente quando está num patamar mais elevado das suas competências individuais. [com] A equipa [é] exatamente a mesma coisa. Neste momento é natural que a equipa esteja mais feliz, os resultados estão a justificar isso. Mas nada vai mudar o que é a nossa pontuação, estamos a recuperar mas ainda estamos muito longe do que queríamos. Todos sentimos, trabalhámos com mais intensidade, com mais tempo, e os processos do trabalho durante a semana são depois compensados nos resultados, nos jogos. O jogador sente isso perfeitamente, eles são os que mais sentem as suas dificuldades ou as suas qualidades durante os jogos e semanas de trabalho."

Próxima época: "Neste momento estou preocupado com a época atual, com os 10 jogos que faltam. Ainda há alguns objetivos a conquistar, estamos numa fase crucial do campeonato, o Benfica tem de ir à procura de resultados para poder recuperar os primeiros lugares".

Jogadores recentemente apontados ao Benfica: "Não falo de jogadores que não fazem parte do Benfica."

Sistema do Marítimo: "Essas equipas quando jogam contra os grandes, são jogos em que à partida qualquer ponto é importante, do ponto de vista emocional estão muito mais tranquilos do que nos outros jogos que têm de ganhar. A equipa do Marítimo vai estar muito mais liberta do ponto de vista do ter que ganhar os três pontos, vai ser uma equipa à procura de poder pontuar, todas as equipas acreditam nisso. Vai jogar com a maior parte dos jogadores atrás da linha da bola. Estamos preparados para isso, os nossos jogos na luz é contra equipas com esse sistema, não é nada que nos possa surpreender. Cada jogo tem uma história, são situações completamente diferentes. Preparámo-nos para um adversário difícil, que em contragolpe pode surpreender-nos. Temos de saber equilibrar."