Na Europa e em eliminatórias a duas mãos, Jesus só "caiu" por quatro vezes

Sem contar com a queda da época passada, em um só jogo, com o PAOK, apenas três equipas inglesas (Arsenal, Chelsea e Liverpool) e o Braga deitaram ao tapete as águias do amadorense

O Benfica tem esta noite nos Países Baixos o maior teste da época, pelo menos até ao momento, num jogo decisivo frente ao PSV Eindhoven que pode ditar a perda ou o ganho de 37 milhões de euros só pela entrada na fase de grupos da Liga dos Campeões.

A equipa orientada por Jorge Jesus vai defender a vantagem de um golo trazida da Luz, alcançada na passada semana, e conta com um histórico favorável do técnico em provas a eliminar, a duas mãos e no banco das águias, nas competições europeias: em 22 embates ao serviço dos encarnados o amadorense seguiu em frente em 18 ocasiões e apenas foi eliminado em quatro.

Nesta contabilidade, que regista assim uma taxa de êxito de 82 por cento, não está incluído o desaire da temporada passada frente ao PAOK, numa eliminatória disputada apenas a uma mão e na Grécia, sem jogo de retorno para as águias poderem inverter o 2-1 de Salónica que as deixou afastadas da Champions e dos muitos milhões a que, agora, os encarnados pretendem deitar a mão para evitar o desequilíbrio das contas.

Olhando para o passado de Jorge Jesus neste tipo de etapas com duas partidas, apenas Arsenal (nos 1/16 da Liga Europa da época passada), Chelsea (quartos de final da Champions em 2010/11), Braga (meias-finais da Liga Europa em 2010/11) e Liverpool (quartos da Liga Europa em 2009/10) conseguiram manchar o sucesso do treinador ao serviço dos encarnados nas provas europeias.

Na presente época, olhando para os dois triunfos conseguidos na ronda anterior frente ao Spartak de Moscovo, Jesus continua de mão quente em eliminatórias duplas.

As épocas de maior sucesso do treinador foram, como é lógico, aquelas em que levou as águias às finais perdidas da Liga Europa. Assim, em 2013/14 e para chegar ao decisivo embate com o Sevilha, as águias de Jesus deixaram para trás Juventus, AZ Alkmaar, Tottenham e PAOK. Já em 2012/13, até ao jogo da final contra o Chelsea, o Benfica superiorizou-se a Fenerbahçe, Newcastle, Bordéus e Bayer Leverkusen.

Países Baixos metem técnico das águias em alta

Com o fim do peso extra dos golos marcados fora, um triunfo dos neerlandeses pela diferença mínima, seja ela qual for, leva as duas equipas para a marca das grandes penalidades, precisando os anfitriões de uma diferença de dois tentos para superar o 2-1 da Luz.

Se a equipa de Roger Schmidt ganhar, então estará a conseguir algo inédito frente a Jesus que nunca foi derrotado em visitas aos Países Baixos. Em quatro jogos, o técnico venceu dois (AZ Alkmaar em 2013/14 e Heerenveen em 2008/09) e empatou outros tantos (Twente em 2011/12) e este mesmo PSV (em 2010/11).