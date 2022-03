Na Bélgica garantem que Svilar já definiu o futuro e assinou contrato

Guarda-redes termina contrato com o Benfica no final da temporada.

Tal como O JOGO deu conta, Mile Svilar deixa o Benfica no final da temporada e, segundo asúltimas informações vindas da Bélgica, terá mesmo já assinado contrato com a Roma. Escreve o "Walfoot", o guardião de 22 anos já firmou um contrato válido por cinco temporadas com o clube que tem José Mourinho como treinador. A Real Sociedad, de Espanha, estava também no lote de interessados.

O jogador chegou à Luz em 2017/18, com apenas 18 anos e oriundo do Anderlecht, tendo implicado um investimento de 4,5 milhões de euros por 90 por cento do passe.

Svilar nunca se impôs na primeira equipa do Benfica e na época atual participou apenas em jogos da equipa B.