Na Argentina revelam que Enzo Fernández não é o único alvo do Benfica

De acordo com a Imprensa argentina, o diretor-geral encarnado está de olho em dois laterais esquerdos

Enzo Fernández não é o único nome negociado por Rui Pedro Braz na Argentina, garante esta quarta-feira o jornal Olé. Segundo a publicação, também os laterais esquerdos Julián Aude e Francisco Ortega estão nas cogitações do Benfica.

De acordo com o diário desportivo, o diretor-geral das águias viajou para a Argentina com o propósito de negociar a compra de Fernández, mas também de Ortega, lateral de 23 anos do Vélez Sarsfield, com quem tem contrato até dezembro de 2024 e de Aude, de 19 anos, que representa o Lánus.

Para a posição de lateral esquerdo, o Benfica já chegou a acordo com Mihailo Ristic, sendo que a vinda de Ortega, a concretizar-se, será com vista a uma aposta imediata, situação diferente à de Aude, visto como uma promessa para o futuro.

Francisco Ortega esteve nos Jogos Olímpicos de Tóquio ao serviço da Argentina, ao passo que Julián Aude integra o plantel sub-20 da albiceleste.