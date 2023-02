"Se o Benfica vier buscar o Enzo, não o vendas na totalidade"

Aquando da transferência do argentino para o Benfica.

Enzo Fernández trocou o Benfica pelo Chelsea no último dia do mercado de transferências, por 121 milhões de euros. Colocou-se assim um ponto final num tema que se arrastou durante a janela de janeiro e, agora, a imprensa argentina revela um alegado conselho do agente português Jorge Mendes ao presidente do River Plate, Jorge Brito, aquando das negociações com o Benfica, na altura em que o emblema encarnado tentou e acabou por contratar o internacional argentino.

"Se o Benfica o vier buscar, não o vendas na totalidade. Vende só uma parte [do passe]. Fica com uma percentagem de uma futura venda, porque seguramente vão vendê-lo por mais de 100 milhões de euros", terá então dito Jorge Mendes, de acordo com o jornalista Juan Cortese.

O site "Infobae" recordou ainda as tentivas do Benfica para contratar o médio. Inicialmente, o clube português deixou clara a intenção de pagar a cláusula de rescisão - 20 M€ -, algo que o presidente do River recusou de imediato, dando a entender que pretendia ficar com uma percentagem de uma futura venda. Aproximadamente 24 horas depois, os encarnados apresentaram nova oferta: 20 M€ da cláusula e 10 por cento de uma futura venda, algo que também foi recusado. A proposta aceite já todos conhecemos: 10 M€ a pronto, mais oito por objetivos e 25 por cento de uma futura venda.