Na Argentina insistem: Benfica é um dos "grandes europeus" interessados em Di María

A possibilidade de Di María reforçar o Benfica volta a ser notícia na Argentina. Juventus, Barcelona e Atlético de Madrid também estarão na corrida.

O contrato de Ángel Di María com o PSG termina no final desta temporada e a renovação parece ser um cenário pouco provável. Com a saída à vista, há quatro "grandes clubes europeus" que estão na calha para receberem o extremo de 34 anos.

De acordo com a televisão argentina TyC Sports, a Juventus é o principal candidato a garantir o concurso pelo jogador. Paulo Dybala vai sair em junho e El Fideo é visto como uma boa alternativa, sendo que os bianconeri pretendem oferecer um contrato de uma ou duas temporadas, diz aquele canal.

Depois, há o Barcelona, o Atlético de Madrid e o Benfica. O argentino passou pela Luz entre 2007 e 2010 e fez 119 jogos, com 15 golos e 28 assistências. Venceu três títulos de águia ao peito.

Em Paris, Di María marcou, até ao momento, 91 golos e já fez 117 assistências, convertendo-se no jogador com mais passes para golo da história do clube. Conquistou 18 títulos pelos franceses.