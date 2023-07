Na Argentina dizem que Prestianni pressionou dirigentes a aceitar proposta do Benfica

Jovem jogador do Vélez Sarsfield está nos planos da SAD do Benfica

Depois dos incidentes no centro de treinos do Vélez Sarsfield, invadido por adeptos no regresso da equipa após a derrota por 1-0 no terreno do Huracán, na sequência do qual alguns jogadores terão ameaçado deixar o clube, na Argentina, mais concretamente o jornalista Gianluca Poggi, afirmam que Gianluca Prestianni, jogador de 17 anos nos planos da SAD do Benfica como O JOGO adiantou em tempo oportuno, terá pressionado os dirigentes a aceitarem uma proposta do emblema encarnado.

De acordo com as mesmas informações, o jogador só poderia mudar-se para as águias em janeiro, uma vez que as leis da FIFA não permitem que seja transferido ainda sendo menor de idade.

Além disso, ainda segundo o mesmo jornalista, o jogador terá mesmo ameaçado sair agora, pela cláusula de rescisão, fixada nos 12 milhões de euros. Depois das agressões no centro de treinos, o jovem jogador não pretende treinar novamente pelo Vélez.