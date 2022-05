Na Argentina dizem que o River Plate sonha com a contratação de Otamendi

O River Plate terá interesse em receber o defesa-central Otamendi, mas só depois do Mundial'2022. Contrato com o Benfica termina em junho de 2023.

O canal de televisão TyC Sports adianta que Nicolás Otamendi é um dos alvos do River Plate para a próxima temporada (que inicia em 2023). O defesa-central do Benfica é um sonho antigo do Millionario e o clube argentino poderá avançar para a contratação depois do Mundial'2022, no Catar, em que o jogador, de 34 anos, deverá marcar presença ao serviço da seleção albiceleste.

Otamendi, que é adepto do River Plate, termina contrato com os encarnados em junho de 2023. Caso não renove, poderá negociar com outro clube a partir de janeiro, logo após o Campeonato do Mundo.