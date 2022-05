Na Argentina detalham reuniões de Rui Pedro Braz por Enzo Fernández

Médio não deverá deixar o River Plate até à conclusão da Taça Libertadores.

O Benfica está de olho na contratação de Enzo Fernández, jogador de 21 anos do River Plate, e na Argentina, mais concretamente o jornal "Olé", detalha esta terça-feira várias reuniões de Rui Pedro Braz com vista à negociação pelo jogador.

De acordo com aquele jornal, o diretor-geral do Benfica reuniu-se tanto com os representantes de Enzo como com os dirigentes do River Plate. Tal como O JOGO havia noticiado em tempo oportuno, o dirigente das "águias" ficou a saber quanto o emblema argentino pede pelo jogador - os 20 milhões de euros da cláusula de rescisão - e que tanto o clube como o médio - apesar de encantado com o projeto do Benfica - não pretendem desvincular-se antes de terminada a participação na Taça Libertadores, em novembro, pelo que a transferência não deverá acontecer neste mercado de transferências.

Ainda segundo o jornal "Olé", todas as partes terão concordado em conversar mais à frente, sendo que o processo poderá ser concluído no mercado de inverno ou apenas no próximo verão.

Rui Pedro Braz terá ainda admitido a hipótese de o River Plate ficar com uma percentagem do valor de uma futura transferência.

O "Olé" diz ainda que Milan, Manchester United e Real Madrid também estão interessados no jogador.