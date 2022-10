"Na área não há como travar o Messi; o Neymar no um contra um não há palavras..."

Atento ao jogo da Luz entre Benfica e PSG, Dante, internacional brasileiro do Nice, viu que as águias "até podiam ter ganho". "Agora não podem mudar o estilo de jogo, mesmo sabendo que há mais riscos", aconselha o veterano de 38 anos.

No passado dia 1, o Nice visitou o Parque dos Príncipes, onde o Benfica volta na terça-feira a medir forças com o campeão francês PSG para a Liga dos Campeões. A história do Nice nesse embate teve um final pior que a das águias na passada semana, que empataram 1-1: saiu de Paris com uma derrota por 2-1, "vítima" de Messi e de Mbappé. No relvado, esteve o veterano central Dante que, a O JOGO, perspetivou aquilo que o Benfica pode esperar neste segundo embate com o PSG num Parque dos Príncipes pouco simpático para visitantes, apesar da larga comunidade portuguesa a viver em França e, em particular, em Paris.