"Na altura eram crianças e hoje dizem-me que não esquecem esse jogo"

Luisão recordou o polémico golo no dérbi de 2005 que colocou as águias na rota do título.

A receção do Benfica ao Sporting em maio de 2005 acabou por decidir o campeonato que caiu para os encarnados que lutavam taco a taco com o eterno rival pelo primeiro lugar. Com ambos no topo e em igualdade pontual à 33.ª jornada, foi Luisão que decidiu o dérbi com um cabeceamento certeiro aos 83", num lance que causou muitos protestos dos leões, em particular de Ricardo, guarda-redes que pediu falta do central.

"Quando o Petit cruzou a bola saltei por saltar, nunca imaginei que a bola pudesse bater na minha cabeça e dar golo. Mas aconteceu. Esse lance ficou marcado", lembrou ontem Luisão, que esteve à conversa com Ricardo Rocha, parceiro no eixo da defesa nesse jogo na Luz. Na altura, apenas com dois anos de águia ao peito, o Girafa, que viria a tornar-se capitão dos encarnados, considerou que viveu momentos indescritíveis com os adeptos em loucura. "Depois do golo não me lembro de mais nada do jogo. A cabeça estava noutro planeta, estava focado no jogo mas parecia que estava nas nuvens. Lembro-me de ver o Álvaro [Magalhães, treinador adjunto de Trapattoni] em lágrimas. Foi um momento espetacular", disse Luisão no Instagram do Benfica.

No entender do antigo camisola quatro, esse dérbi, que terminou com o triunfo das águias por 1-0, é emblemático na sua carreira. "Todos escolhem esse momento como o mais marcante, ainda hoje me cruzo com adultos, que na altura eram crianças, e dizem-me que não se esquecem desse jogo", contou.

Na jornada seguinte, no Estádio do Bessa, o Benfica confirmou a conquista do título nacional diante do Boavista e interrompeu um jejum de 11 anos sem vencer a principal prova nacional.