Na Alemanha apontam o avançado André Silva como alvo do Benfica

André Silva com a camisola do Leipzig

Avançado português alinha ao serviço do Leipzig.

André Silva é esta segunda-feira apontado como alvo do Benfica. O jornal alemão Bild fez um artigo sobre possíveis mudanças no plantel do Leipzig para a próxima temporada e mencionou o avançado português, embora a realidade salarial do jogador ultrapasse em muito os limites salariais definidos pelas águias.

A publicação refere o clube da Luz como sendo um dos interessados num jogador que, ao que tudo indica, pretenderá deixar o Leipzig. 20 milhões de euros é valor que o atual terceiro classificada da Bundesliga pretende por um eventual negócio, embora o Bild escreva que 15 milhões "é mais realista".

André Silva, 27 anos, chegou ao Leipzig em 2021/22, oriundo do Eintracht Frankfurt. Tem contrato até 2026 e esta época leva nove golos em 44 jogos, depois de ter feito 17 em 51 partidas na temporada passada. Terminou a formação no FC Porto e foi nos dragões que deu os primeiros passos como profissional, tendo sido transferido para o Milan em 2017/18.