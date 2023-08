Musa volta a receber a confiança do selecionador croata

Avançado do Benfica na convocatória para os encontros da sua seleção contra Letónia e Arménia, referentes à qualificação para o próximo Europeu

Petar Musa, avançado do Benfica, voltou a merecer a confiança do selecionador croata. O jogador está convocado para os compromissos do seu país.

Com duas internacionalizações, Musa é um dos eleitos para os encontros diante de Letónia e Arménia, referentes à qualificação para o próximo Europeu.

Recorde-se que o antigo jogador do Boavista já tinha sido chamado por Zlatko Dalic para a fase final da última Liga das Nações, competição que a Croácia perdeu na final, após grandes penalidades.

