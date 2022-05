Musa: "Nunca pensei estar prestes a assinar por um dos maiores clubes da Europa"

Avançado croata também encantado com a chamada à seleção.

Petar Musa não esconde que vive momentos de verdadeira felicidade e uma das melhores fases da sua carreira. "Honestamente, estou sempre otimista e quero sempre cumprir os objetivos a que me proponho. Tenho bastante confiança, nunca desisto, mas nunca pensei que, no final da época, seria convocado para a seleção A do meu país e estaria prestes a assinar contrato com um dos maiores clubes da Europa! É a melhor época da minha carreira", assumiu o avançado que em 2021/22 fez 12 golos e quatro assistências em 31 jogos pelo Boavista em 2021/22. "Embora a comunicação social portuguesa diga que está tudo acertado, não posso dizer nada até que o Benfica oficialize", explicou, em declarações ao Sportske Jutarnji, da Croácia.

A recente convocatória para representar a seleção croata também o deixou nas nuvens. "Recebi uma chamada da federação e disseram-me que estou na lista do selecionador Zlatko Dalic para os próximos compromissos da seleção. Estou encantado, é um sonho de infância realizado e mal posso esperar", adiantou o avançado do Boavista que tem tudo acertado para representar o Benfica a partir da próxima temporada.



Petar Musa está em Praga, na Chéquia, onde passará alguns dias até rumar a Zagreb. "Vou tirar férias, mas não há descanso. Vou treinar todos os dias para chegar à seleção pronto. Quero mostrar a minha melhor versão, estou cheio de confiança, vamos ver como irá correr. Vou dar o meu melhor para conseguir um lugar na equipa", prometeu.