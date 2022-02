Musa fora da mira do Benfica apesar das declarações do líder do Slávia Praga

Avançado tem dado nas vistas ao serviço do Boavista.

Emprestado ao Boavista, pelo qual fez sete golos, Petar Musa tem-se destacado, o que deixa satisfeito o Slávia Praga, detentor do passe, com Jaroslav Tvrdík, líder do clube checo, a afirmar já ter sido "contactado por alguns clubes grandes de Portugal, como o Benfica".

No entanto, segundo apurou O JOGO, o clube da Luz não realizou qualquer sondagem pelo avançado, que tem no Boavista "uma cláusula de compra obrigatória quando chegar aos dez golos".

Contudo, à Imprensa do seu país, realça: "O Boavista tem uma suspensão da FIFA, ainda não pagou pela cedência e o Petar também está com problemas com o salário. É pouco provável que se faça negócio com o Boavista."