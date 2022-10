Musa já sabe o que é marcar pelo Benfica: "Estou a treinar bem, mais confiante"

Avançado croata fez o quarto golo do Benfica frente ao Rio Ave.

Petar Musa marcou o primeiro golo ao serviço do Benfica. O avançado croata entrou para a segunda parte do encontro com o Rio Ave e marcou o quarto golo das águias no triunfo por 4-2.

"Estou feliz por ganhar hoje. Jogámos muito bem. Estou a treinar bem, mais confiante, mas mais feliz por ganhar frente aos nossos adeptos. Sempre que jogamos em casa temos um apoio inacreditável, ainda bem que nos vieram apoiar", declarou o ex-jogador do Boavista após o encontro da nona jornada.