Musa já não foge ao Benfica: conheça os contornos do negócio

Dianteiro já não escapa aos encarnados, que investem em torno de 5 M€ para contratar o jogador do Boavista.

O Benfica já tem garantido um reforço para a linha da frente que irá procurar somar golos à estratégia a aplicar por Roger Schmidt. Petar Musa, dianteiro que alinhou pelo Boavista na temporada que agora se aproxima do fim, já não escapa aos encarnados, que têm alinhavado, segundo O JOGO apurou, um acordo com os responsáveis axadrezados que determina um pagamento em torno dos cinco milhões de euros.

O jogador de 24 anos, refira-se, chegou ao Bessa por empréstimo dos checos do Slavia de Praga, num contrato de cedência que incluía uma opção de compra cifrada em 3,5 milhões de euros (2,5 mais um milhão pela cedência), que era ativada assim que o ponta de lança atingisse a dezena de golos de xadrez ao peito. Musa até já chegou aos 12 golos (e quatro assistências), passando a pertencer ao Boavista, embora o emblema da Chéquia tenha prometido apresentar queixa à FIFA porque não teria recebido dentro do prazo definido o montante relativo ao empréstimo.

Além dos referidos cinco milhões de euros, os encarnados vão ainda ceder ao Boavista metade do passe de Vukotic, médio de 23 anos que alinhou de xadrez esta época por empréstimo do Benfica e deverá manter-se assim no Bessa. Também 50% dos direitos económicos do lateral-esquerdo Ricardo Mangas, que estavam ainda na posse dos encarnados, passam para o Boavista. Este jogador, de 24 anos, foi cedido esta temporada aos franceses do Bordéus, tendo feito 27 jogos. Desta forma, em caso de venda futura de algum destes futebolistas, aumentará a margem de lucro do clube do Bessa no âmbito do ingresso no plantel benfiquista de Musa, dianteiro que vai falhar hoje a receção ao Vitória de Guimarães devido ao cartão vermelho visto ante o Moreirense.