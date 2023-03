Musa chamado pela Croácia para o arranque do apuramento para o Euro'2024

Petar Musa já marcou oito golos com a camisola do Benfica

Jogos frente a País de Gales e Turquia.

Petar Musa foi convocado por Zlatko Dalic para os dois próximos jogos da seleção da Croácia. Terceiros classificados no recente Mundial do Catar, os croatas recebem o País de Gales no dia 25 de março e jogam em casa da Turquia três dias depois, para o Grupo D de apuramento para o Europeu de 2024.

Musa cumpre a primeira temporada no Benfica, depois de contratado ao Boavista. Não sendo um habitual titular nas águias, tem aproveitado da melhor forma os minutos concedidos por Roger Schmidt e apontou, até ao momento, oito golos em 29 partidas.

O avançado de 25 anos procura ainda a primeira internacionalização pela Croácia, embora já tenha sido chamado aos trabalhos anteriormente.

Confira os convocados da Croácia: