Musa apontado como sucessor de Arnautovic e Inglaterra olha para Florentino

Emblema italiano aponta ao avançado como opção para substituir Arnautovic, já oficial no Inter. Internacional croata, que já tinha sido alvo do Génova, terá já motivado contactos dos "rossoblu", sendo que as águias estarão a indicar os 15 M€ como referência para um eventual negócio.

Na semana em que Musa teve a oportunidade de se mostrar a Roger Schmidt para tentar assumir a titularidade e a vaga no ataque deixada por Gonçalo Ramos, surgem notícias do interesse italiano no jogador croata. A Imprensa transalpina avança que o Bolonha está interessado no camisola 33 e terá já perguntou pelo jogador ao Benfica, ele que é uma "grande possibilidade" para reforçar o clube, que acaba de perder Marko Arnautovic para o Inter. O avançado dos encarnados é dado pelo portal Tuttomercatoweb como o substituto natural para o lugar do austríaco.

O Inter, que esteve a estudar a possibilidade de contratar Taremi ao FC Porto, avançou pelo jogador do Bolonha, que ontem foi oficializado, após realizar os exames físicos e médicos em Milão, juntando-se à equipa par a um primeiro treino. Os "nerazzurri" pagam dez milhões de euros pelo avançado de 34 anos ao Bolonha, dinheiro que deve ser investido na nova contratação.

Segundo a mesma publicação, existem já contactos entre os clubes para uma eventual transferência. O Benfica estará a pedir cerca de 15 milhões de euros pelo avançado, que foi suplente de Gonçalo Ramos durante toda a época passada e que, com a saída do português, procurava agora assegurar um lugar no onze.

A contratação de Arthur Cabral à Fiorentina demonstra que o croata continua com vida difícil, isto apesar de Musa ter sido titular na última partida com o Boavista, acabando por ser expulso e, por isso, não será opção para a próxima jornada com o E. Amadora, ele que marcou 11 golos, nove como suplente, e fez 41 jogos pelas águias em 2022/23. Nesta época, marcou um, ao FC Porto.

Nottingham procura Florentino

O Nottingham Forest está interessado na contratação de Florentino para reforçar o meio-campo, segundo informa a SportItalia. Os italianos indicam que o clube orientado por Steve Cooper está "fortemente interessado" no português de 23 anos, que na época passada assumiu um papel determinante no plantel de Roger Schmidt, tendo feito 54 jogos, cumprindo o maior número de partidas numa só época, mas que para já foi suplente utilizado em dois encontros. Também pretendido é Chiquinho. O Dínamo Moscovo já encetou negociações pelo médio, desejado em Itália e na Turquia.