Muro de 30 milhões de euros adia Bruno Guimarães: fique a par do processo

Luís Filipe Vieira não quer deixar percentagens nas mãos do clube brasileiro e aponta a um acerto entre 20 e 22 milhões de euros. Quer fechar o negócio em breve mas falta convencer Mário Celso Petraglia.

Bruno Guimarães é alvo definido pelo Benfica para ser contratado durante a atual janela de transferências e a expectativa encarnada aponta para a conclusão do negócio rapidamente e por valores em torno dos 20 a 22 milhões de euros, como ficou definido por Luís Filipe Vieira.

Porém, os planos do líder das águias esbarram, por agora, na intransigência do seu homólogo do Athletico Paranaense e no preço que colocou em cima do médio de 22 anos. Ao que O JOGO apurou, Mário Celso Petraglia já definiu e comunicou a todos os clubes interessados, incluindo o Benfica, a totalidade do passe do jogador só será negociada por 30 milhões de euros, menos dez do que a sua cláusula de rescisão, mas mais dez do valor orçamentado pela SAD da Luz.

Líder do Athletico Paranaense já definiu o preço de compra da totalidade do passe do médio que está nos planos encarnados e o fosso para a expectativa das águias é grande

Como já noticiámos, o Benfica pretende amarrar o jogador rapidamente, contando com a intermediação do empresário Giuliano Bertolucci, que representou Luisão e é um dos mais influentes agentes brasileiros, como forma de evitar o efeito do expectável ataque de outros clubes à contratação do médio que está concentrado com a seleção de sub-23 do Brasil. Porém, e segundo explicou ao nosso jornal fonte ligada ao processo, o líder do Athletico Paranaense tenta jogar com o facto de ter aberto apenas agora a janela de transferências para manter inflacionados os 70 por cento do passe que tem na sua posse (os outros 30% pertencem ao Osasco Audax) e, conhecido por ser um negociador difícil, Petraglia tenta adiar qualquer negociação.

Vinculado até 2023 ao Athletico Paranaense, Bruno Guimarães está blindado por uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros

Além da diferença nos montantes, o muro que separa as partes inclui as percentagens. Mário Celso Petraglia, como o próprio revelou ao nosso jornal, admite cortar no preço se mantiver uma parte do passe do jogador. Porém, Luís Filipe Vieira, segundo apurámos, não quer entrar em partilhas, pretende comprar a totalidade porque tem a noção que Bruno Guimarães tem todas as condições para evoluir e alcançar uma futura avaliação de mercado de mais do dobro dos 20 milhões que prevê investir na compra. Certo é que os contactos deverão ser intensificados durante a semana.