Mundo Deportivo: Barcelona "retoma contactos por Grimaldo" e lateral já rejeitou renovação

O jornal Mundo Deportivo escreve que o Barcelona volta à carga por Grimaldo e que o jogador que ser jogador dos culé, tendo já rejeitado uma proposta de renovação com o Benfica.

O namoro entre o Barcelona e Grimaldo já vai longo e poderá ficar mais perto de se concretizar. Esta quarta-feira, o jornal catalão Mundo Deportivo avança que os blaugrana "retomaram contactos" pelo lateral-esquerdo do Benfica a fim de conhecer a situação do espanhol, que termina contrato em 2023.

Nos próximos dias, o clube deverá reunir-se presencialmente com os representantes do defesa, diz a mesma publicação.

O Mundo Depotivo escreve que Grimaldo recebeu uma proposta para renovar o contrato com as águias, mas rejeitou, esperando por saber se tem ofertas de outros clubes. E a prioridade do lateral seria mesmo rumar a Barcelona, onde esteve entre 2008 e 2015.

Tendo em conta que termina contrato o final da próxima época, e poderia deixar a Luz a custo zero, o Benfica estará disposto a permitir uma venda já neste mercado de verão, refere ainda aquele jornal.

Gayà, do Valência, Javi Galás, do Celta de Vigo, Tagliafico, do Ajax, e Alex Moreno, do Bétis, são outros laterais que estão na agenda do Barça.