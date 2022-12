Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

António Silva, João Mário e Gonçalo Ramos já trabalharam às ordens de Roger Schmidt.

Depois da participação no Mundial'2022 e de uns dias de folga, António Silva, João Mário e Gonçalo Ramos voltaram ao trabalho no Benfica. No treino desta quinta-feira, o trio já trabalhou às ordens de Roger Schmidt.

Os encarnados jogam no sábado, 17 de dezembro, em Moreira de Cónegos, às 19h00, na terceira jornada da fase de grupos da Taça da Liga.