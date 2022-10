Multa pesada para o Benfica devido ao comportamento dos adeptos

Petardos, very lights e potes de fumo estão na origem do castigo

O Benfica foi multado em 8.925 euros pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol em virtude do mau comportamento dos adeptos na receção ao Rio Ave, jogo da 10.ª jornada da I Liga.

O emblema encarnado foi multado por causa da deflagração de artefactos pirotécnicos, entre eles petardos, very lights e potes de fumo, segundo o mapa de castigos deste organismo federativo.

Ainda referente ao mesmo encontro, o Rio Ave foi também multado em 730 euros pelo atraso no regresso dos balneários antes do início da segunda parte do encontro no Estádio da Luz.