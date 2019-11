Multa ao Benfica por agressões dos No Name no clássico foi revogada

Confrontos com a polícia no Estádio da Luz

Encarnados comunicaram decisão do Tribunal Central Administrativo do Sul de anular o castigo do Conselho de Disciplina da FPF, que tinha sido ratificado pelo TAD

O Tribunal Central Administrativo do SUL anulou a decisão do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, que tinha punido o Benfica, a 2 de outubro de 2018, com uma multa de 8.645 euros por incidentes vários, nomeadamente agressões a elementos da PSP, provocados por alegados membros da claque No Name Boys, antes, durante e depois do clássico com o FC Porto de 15 de abril desse ano (vitória dos dragões na Luz por 1-0).

O Benfica tinha recorrido para o Pleno do CD da FPF e para o Tribunal Arbitral do Desporto, sem sucesso, mas agora o Tribunal Central Administrativo do Sul deu provimento ao recurso das águias e revogou o acórdão do TAD, desresponsabilizando o clube pelos desacatos dos adeptos (tem a responsabilidade de segurança no recinto, mas os No Name Boys não são um Grupo Organizado de Adeptos legalizado, ou seja, devidamente registado na Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto).

Este acórdão coloca em causa a normas disciplinares sobre as responsabilidades dos clubes, numa altura em que deverá entrar em vigor, na próxima temporada, o novo regime jurídico de combate à violência, ao racismo, à xenofobia e à intolerância nos espectáculos desportivos.