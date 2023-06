Mulher de Di María sai em defesa do jogador: "Guardo todas as balas que venham..."

Extremo está próximo de regressar ao Benfica, mas tem sido alvo de algumas críticas

Di María está próximo de regressar ao Benfica, onde vai assinar por uma época. No entanto, o jogador tem sido alvo de algumas críticas, por não regressar ao Rosario Central, onde se formou e de onde saiu para ingressar no emblema encarnado, em 2007.

Nas redes sociais, a mulher do internacional argentino saiu em defesa do companheiro, escrevendo uma longa e emotiva mensagem, garantindo que Di María tem o sonho de regressar ao clube e dando-lhe força para que o faça "quando sentir" que o deve fazer.

A gozar de um período de férias, em Rosario, o jogador de 35 anos participou no sábado na homenagem ao amigo Maxi Rodríguez, no estádio do Newell's Old Boys, rival do Central, tendo sido aplaudido. Já no domingo marcou presença no jogo de despedida de Riquelme, no estádio do Boca Juniors, onde voltou a ser acarinhado.

"Nunca duvidaste em ir, é teu amigo, não irias falhar com ele. Arriscaste sem medo perante adeptos vizinhos que poderiam ter-te assobiado "pelo folclore do futebol" e isso não só não aconteceu como eles te aplaudiram de uma forma que não podíamos acreditar. Isto também é Rosario, também nos acontecem coisas lindas e sentimo-nos orgulhosos. Centenas de mensagens de gente linda, que sente orgulho de ti, gente que realmente pensa com a cabeça, que sabe esperar-te, que fica louca para que voltes, mas que te respeita e não te insulta, gente que entendo o que está bem e o que está mal", começou por escrever.

"Que orgulhosa estou de ti e dos amigos que tens. Que sorte que seja a minoria os que procuram o ódio, a desunião, gerar mal-estar entre adeptos de um clube e de outro, que bom que sempre ganhemos os bons, os que dão prioridade aos valores, princípios, amizade, respeito, empatia. Continuo a sonhar que se pode, com que podemos ser um só. Sabem o que seria a Argentina se nos uníssemos para tudo como naquele 18 de dezembro?", continuou.

"Tenho muito orgulho em ti meu amor, que nunca tenhas desistido apesar dos insultos que recebeste na seleção. Mas muito mais orgulhosa estou por continuares em frente com o sonho de regressar ao Central, sim! De voltar para o Central quando tu quiseres, não quando te imponham e te ordenem mais de um pavão "corajoso" atrás de um telefone", escreveu ainda, antes de concluir:

"Só os que te amam sabem que amas o Central e que não precisas de ir ver um jogo ou de aplaudir para que sintas o que sentes pelo clube. Se o fizesses também te iriam criticar, nunca ninguém consegue deixar todo o mundo feliz. Não deixes ninguém ofuscar os teus sonhos, faz sempre o que sentires e quando quiseres. Eu sigo-te para todo o lado e guardo sempre todas as balas que venham, porque prefiro que elas me perfurem a mim e não a ti, preocupa-te em ser feliz a fazer o que amas. Ver-te desfrutar tudo isto enche-me a alma. Você fizeste bem para que tanta gente tenha carinho por ti. Amo-te."