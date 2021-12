Salvio regressou ao Estádio da Luz e Pizzi assinalou o momento nas redes sociais.

Salvio foi uma presença especial no Estádio da Luz, domingo, na partida com o Marítimo O extremo argentino, atualmente ao serviço do Boca Juniors, reviu caras conhecidas, entre elas Pizzi, que fez questão de assinalar o momento nas redes sociais.

"Muitos anos juntos em campo, muitos golos, muitas assistências e muitas conquistas com o manto sagrado. Que alegria voltar a ver-te meu amigo Salvio. Isto é o que fica do futebol", escreveu o internacional português nas redes sociais.

Salvio também deixou uma mensagem. "Tantos jogos juntos, irmão. Tantos títulos conquistados. Que prazer voltar a ver-te e a todos os rapazes novamente. Obrigado pela camisola", publicou.

Salvio, 31 anos, vestiu a camisola do Benfica em 2010/11 e depois entre 2012/13 e 2018/19. Conquistou cinco campeonatos, duas Taças de Portugal, quatro Taças da Liga e três Supertaças.