Após três anos sem conquistar o título, o central Morato realça que o Benfica precisa de reentrar no caminho das conquistas. Defesa recorda ainda a infância e o sonho do futebol.

A iniciar a sua quarta temporada de águia ao peito, Morato pretende que 2022/23 seja uma época diferente das que já viveu na Luz. Isto porque aponta ao regresso do Benfica às conquistas, nomeadamente do título, algo que não sucede desde 2018/19, tendo os encarnados visto o FC Porto ganhar dois campeonatos e o Sporting um. "Temos de voltar a ser o que é o Benfica, que é ganhar. Agora vamos trabalhar para tentar atingir esse compromisso", atirou, numa visita ao Centro Educativo da Bela Vista, numa reportagem transmitida pela plataforma Benfica Play.

Forte aposta de Roger Schmidt para a nova temporada, algo que levou a SAD a rejeitar até várias ofertas do Rennes (a última de 12 M€ mais três por objetivos, e ainda 20 por cento da mais-valia de uma futura transferência), Morato recordou nesta visita a estreia pelas águias. "Senti muita pressão, quase não dormi à noite", revelou, ele que se estreou pelo Benfica a 21 de dezembro de 2019, num 2-2 ante o V. Setúbal, na Taça da Liga, no Bonfim.

Recordando a sua infância, revelou o que passou para chegar ao Benfica. "Cresci na comunidade, na favela. Muitas vezes não tinha dinheiro para ir treinar. Não tinha o que comer. Fui atrás de um sonho, nunca ganhei um real. Construí o meu sonho e agora estou aqui. Vamos jogando, crescendo, aprendendo e gostando da coisa. E depois passa de uma brincadeira para ser um trabalho profissional", disse aos jovens do Centro Educativo da Bela Vista, realçando que abriu "mão de muita coisa" para alcançar os seus objetivos, e garantindo que agora não há espaço para falta de foco: "O meu ganha pão não pode ser levado como brincadeira."

Tiago Almeida, pai do central, acompanhou o camisola 91 e realçando que este "ama o futebol", mostrou-se agradado com o percurso do seu filho, nomeadamente na Luz: "O Benfica interessou-se e apostou nele. Está a apostar e a dar todo o apoio. Está tudo a acontecer conforme o programado."