Muitas mudanças em relação a 2022/23: o onze provável do Benfica no Bessa

Perspetivam-se oito mexidas na equipa das águias que alinhou no Bessa em 2022/23.

A exemplo do que sucedeu na época passada, o Benfica visita o Estádio do Bessa ainda em agosto, com o mercado de transferências em aberto, e o onze que deverá entrar esta noite em campo será muito diferente daquele que alinhou no encontro da terceira jornada de 2022/23, isto porque perspetivam-se oito mexidas na equipa; quatro por opção e quatro devido a saídas do plantel.

Se a baliza deverá continuar a ser ocupada por Vlachodimos, que agora tem a concorrência de Trubin, na defesa apenas António Silva deve repetir a titularidade. Gilberto e Grimaldo deixaram o clube, com Bah e Jurásek candidatos às laterais, enquanto Morato perde o lugar para o capitão Otamendi, que falhara o desafio por castigo.

Já no meio-campo, Florentino deverá ser suplente, enquanto o seu parceiro, Enzo Fernández, deixou a Luz em janeiro, perspetivando-se a titularidade de João Neves e Kokçu no miolo, como na Supertaça. No apoio a Musa, que vai suceder a Gonçalo Ramos (que ingressou no PSG), haverá Di María, Rafa e Aursnes, saindo do onze, por opção de Roger Schmidt, David Neres e João Mário.

Onze provável do Benfica: Vlachodimos; Bah, António Silva, Otamendi e Jurásek; João Neves e Kokçu; Di María, Rafa e Aursnes; Musa.