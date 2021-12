Mudanças para o clássico: defesa para remendar no meio e à esquerda

Otamendi e Grimaldo forçam trocas no Dragão. Morato, Lázaro e Vlachodimos na calha

Além da eliminação nos oitavos de final da Taça de Portugal após a derrota por 3-0 com o FC Porto, o Benfica inicia este domingo a preparação de nova visita ao Dragão, agora na quinta-feira e para a 16.ª jornada do campeonato. Um jogo onde a linha mais recuada do Benfica terá forçosamente de mudar o seu elenco dado que nem Otamendi nem Grimaldo estarão disponíveis.

No caso de Otamendi, vai ficar de fora por castigo, ele que no mais recente clássico se viu expulso já no período de compensações da segunda parte. Como consequência, ficará fora desta partida, juntando-se a Grimaldo. O lateral espanhol deu positivo num teste à covid-19 já depois do jogo do Dragão e, por esse motivo, entrou em quarentena, não sendo opção.

Estas duas baixas vão forçar Jesus a mudanças, pelo menos nos titulares e, talvez, até no esquema defensivo, Sem Otamendi não é de excluir o regresso do 4x4x2, embora Morato possa entrar no onze mas, aí, com a passagem de Vertonghen para o meio da defensiva.

Já na ala esquerda e se não houver imprevistos, Lázaro arranca como favorito, ele que tem jogado mais do que o outro candidato, Gil Dias. Outra mexida em relação ao recente choque com os dragões será o regresso de Vlachodimos à baliza, depois de Helton Leite ter tido uma oportunidade na Taça de Portugal. Ausente deverá ficar também Darwin, que levou cinco pontos no pé esquerdo após um lance no Dragão.

Depois de um dia de Natal em família, os atletas voltam esta tarde ao Seixal para treinar. Serão também alvo de nova série de testes à covid-19.