Mudanças à vista na baliza do Benfica: só um guarda-redes tem lugar certo

Vlachodimos e Svilar deverão deixar o plantel encarnado e a SAD já procura uma alternativa

Nos planos do Benfica para a nova época está a contratação de, pelo menos, um guarda-redes, estando este número dependente do que for acertado com os atuais efetivos colocados no mercado. Tanto Vlachodimos como Svilar, embora mais o alemão do que o sérvio, deverão ser negociados durante o defeso, dependendo desses negócios a capacidade de investimento no preenchimento de um setor que contará apenas com a continuidade de Helton Leite.

Segundo O JOGO apurou, a lista de compras dos responsáveis da Luz para a nova temporada inclui guarda-redes. Depois de perder a titularidade, Vlachodimos já informou internamente que pretende deixar o Benfica e conta, ele próprio e os dirigentes da águia, que sejam passadas ao papel as abordagens, sobretudo da Alemanha (um dos clubes interessados é o Borússia Dortmund), que chegaram pelo guardião de 27 anos. O preço mínimo também está já definido, apontando Luís Filipe Vieira para verbas acima dos 15 milhões de euros pelo jogador que custou 2,4 milhões em 2018. Já Svilar, por seu lado, não tem sido opção firme na Luz e, a um ano de terminar contrato, está rotulado como ativo a vender, a não ser que seja possível a renovação. As negociações arrancaram já no início da época, mas não se mantiveram e estão paradas nesta fase, daí que o guarda-redes de 21 anos, que jogou pela equipa B a seu pedido para poder evoluir, tem a saída em vista.

Significa isto que, embora os planos de mercado nem sempre sigam o caminho esperado, o plantel do Benfica poderá ficar apenas com Helton Leite, brasileiro de 30 anos, que foi expulso no último jogo da época, na final da Taça de Portugal, e não poderá, por isso, arrancar a época a titular. A referida eventual renovação de Svilar pode alterar o número de reforços a assegurar para as redes, mas é garantido que as expectativas dos responsáveis da SAD, até pela convicção de venda de Vlachodimos, apontam para entrada de caras novas para a baliza e com estatuto para agarrar a titularidade.