Mudanças à vista na administração e direção do Benfica

Domingos Soares Oliveira, Nuno Gaioso e João Costa Quinta estiveram presentes na cerimónia da recandidatura de Luís Filipe Vieira, mas podem estar de saída

Luís Filipe Vieira contou com dezenas de apoiantes no momento em que anunciou a sua candidatura ao sexto mandato consecutivo como presidente do Benfica, entre eles Domingos Soares Oliveira, Nuno Gaioso e João Costa Quinta, trio de dirigentes que pode até deixar a Luz depois de outubro, após a realização das eleições.

Os três quiseram expressar o seu apoio a Vieira num momento importante, no qual o atual presidente lançou oficialmente a sua corrida a novo mandato.

No Benfica desde 2004, altura em que trocou a consultoria pelo futebol, a convite do próprio Luís Filipe Vieira, Domingos Soares Oliveira, atual administrador da SAD encarnada e homem-forte das contas da sociedade, depois de ter desempenhado vários cargos na estrutura benfiquista, está a estudar convites externos, ponderando a possibilidade de abandonar o clube depois de novo ato eleitoral. Contudo, fez questão de transmitir, ontem, publicamente o seu apoio a Vieira.

Quanto Nuno Gaioso e João Costa Quinta, preparam-se para deixar o Benfica após relativas curtas passagens pela Direção - o primeiro entrou para os órgãos sociais em 2012, enquanto o segundo apenas neste mandato, apesar de estar no clube desde 2009 -, tendo assistido de forma discreta ao discurso do líder encarnado, abandonando depois a unidade hoteleira onde a cerimónia se realizou praticamente logo após as palavras de Vieira.

Quem não esteve presente na cerimónia de anúncio da candidatura de Luís Filipe Vieira a novo mandato no Benfica foi José Eduardo Moniz, vice-presidente encarnado e administrador da SAD. O dirigente, sobre o qual surgiram já notícias quanto a uma possível saída da Luz, esteve, contudo, ao lado de Vieira na última sexta-feira, na Assembleia-Geral do clube na qual o relatório e contas relativo ao exercício 2019/20 foi aprovado. Na altura, o dirigente encarnado entrou no Pavilhão da Luz na companhia de Luís Filipe Vieira, para exercer o seu direito de voto, a par ainda do também vice-presidente Alcino António.