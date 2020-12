Mudança de prioridades: Benfica fecha a porta a um lateral-direito

A posição era vista como prioritária por Jesus, mas a resposta dada por João Ferreira muda tudo.

Mudança de prioridades nos retoques previstos para o plantel durante a próxima janela de mercado. A posição de lateral-direito, segundo O JOGO apurou, não deverá conhecer mais uma cara nova, contrariamente ao que era desejado e pedido por Jorge Jesus.

A SAD pretende canalizar o investimento para outras posições, tanto no que respeita à contratação do central Lucas Veríssimo como de, possivelmente, um médio-defensivo, mas a boa resposta que o jovem João Ferreira tem dado é outra razão que aponta para a "poupança" num reforço para a direita da defesa.

O próprio treinador dos encarnados já elogiou o trabalho do lateral de 19 anos, que tem evoluído nos escalões de formação do Benfica desde os 12 anos, e mesmo a decisão de o retirar de ao intervalo do último jogo, ante o Vitória de Guimarães, para lançar o titular Gilberto, não altera uma planificação que, salvo um negócio de ocasião, inclui a continuidade da aposta em João Ferreira e também no adaptado Diogo Gonçalves. Segundo apurámos, a melhoria de rendimento apresentada por Gilberto também ajuda a explicar a alteração da abordagem ao mercado.

Em paralelo, a SAD considerou que tem nos seus quadros mais soluções para a posição que podem ser consideradas no futuro. Tomás Tavares, por exemplo, até já foi lançado na equipa principal, mas foi cedido esta época aos espanhóis do Alavés. Apesar pouco utilizado, há confiança na Luz que essa situação seja invertida e se aproxime da vivida por Ebuehi, cedido aos holandeses do Twente, pelos quais soma 13 jogos, e de Pedro Pereira, emprestado aos italianos do Crotone, por quem fez já 12 partidas.