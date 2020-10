Movimento "Todos pelo Benfica" dá exemplo do FC Porto para questionar data das eleições

Em causa o ato eleitoral ser realizado em apenas um dia.

O candidato do movimento "Todos pelo Benfica" à presidência da Mesa da Assembleia Geral, José Barão das Neves, enviou uma carta ao atual presidente da MAG do emblema encarnado, questionando o dia único e o horário para as eleições do Benfica e dando o exemplo do FC Porto, que viu o ato eleitoral prolongar-se por dois dias.

"O próximo ato eleitoral do nosso clube foi agendado por V.Exa. para o próximo dia 30 de outubro, conforme o artigo 55º. dos estatutos, entre as 8H e as 22H", pode ler-se, passando depois a questionar alguns pontos:

"(...) 1. Qual a razão porque se convocam eleições para um único dia, e uma sexta feira (dia normal de trabalho), quando as mesmas se poderiam realizar nos dias 30 e 31?

2. Sendo o Sport Lisboa e Benfica um clube do povo não avaliou V.Exa. que o período das 17H as 22H levará a situação de grande aglomeração de associados o que vai contra todas as normas de distanciamento social em vigor?

3. Mesmo existindo uma grande descentralização do ato eleitoral, não acha V.Exa. que todo o ato eleitoral é preocupante face a situação pandémica existente?

4. Lembro V.Exa. que à semelhança de eleições já realizadas, por outro clube neste período de covid-19, essas mesmas eleições foram realizadas em dois dias. Sendo o Sport Lisboa e Benfica o maior clube português, o nosso ato eleitoral terá previsivelmente uma afluência três vezes superior pelo que se justifica uma medida idêntica (...)".

