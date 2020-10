Movimento "Servir o Benfica" visa jogo do Dragão: "O Benfica tem de dar-se ao respeito..."

O movimento que tem Francisco Benítez como candidato à presidência do clube da Luz fala em "triste espetáculo".

O movimento "Servir o Benfica", que tem Francisco Benítez como candidato à presidência do clube da Luz, emitiu este domingo um comunicado em que afirma que "para ser respeitado", o "Benfica tem de dar-se ao respeito", combatendo "eficazmente os tristes espetáculos que ano após ano nos são servidos nos campos e nos pavilhões" e dando como exemplo o jogo de sábado entre FC Porto e Marítimo, que os dragões perderam por 3-2, no Estádio do Dragão.

"Para ser respeitado o Benfica tem de dar-se ao respeito, e dar-se ao respeito traduz-se por combater eficazmente os tristes espetáculos que ano após ano nos são servidos nos campos e nos pavilhões, sendo o mais recente exemplo de tal o jogo da noite de ontem [sábado] na cidade do Porto", pode ler-se.

"Apelamos a que a comunicação do Clube se pronuncie desde já, com o músculo que a gravidade da situação exige, sobre o FC Porto X Marítimo de ontem. O foco da comunicação do Clube deve ser a defesa do Clube, não o processo eleitoral em curso", acrescenta.

Ler o comunicado na íntegra: