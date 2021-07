Movimento "Servir o Benfica" não "reconhece" Rui Costa e quer eleições até outubro

Em comunicado, refere que Rui Costa não se pode autoproclamar presidente.

O movimento "Servir o Benfica" defendeu este sábado que Rui Costa não goza do direito de se autoproclamar presidente do Benfica, na medida em que não existe uma renúncia ao cargo por parte de Luís Filipe Vieira.

"Dado que Luís Filipe Vieira não renunciou oficialmente ao mandato, não confere o direito a Rui Costa de se autoproclamar" presidente do Sport Lisboa e Benfica, refere o movimento em comunicado.

O "Servir o Benfica" integra Francisco Mourão Benítez, candidato à presidência da Mesa da Assembleia Geral na lista de João Noronha Lopes, e é o movimento que está na base de um pedido de Assembleia Geral extraordinária, não marcada, e que levou, anteriormente, ao pedido de demissão de Rui Pereira, antigo presidente da AG, por falta de apoio da Direção, então liderada por Luís Filipe Vieira.

No comunicado, o movimento explica a razão pela qual Rui Costa não tem legitimidade para assumir o cargo nas condições em que o fez [na sexta-feira à noite], e que Luís Filipe Vieira "deve demitir-se inequivocamente de forma imediata de todos os cargos que ocupa no Sport Lisboa e Benfica, bem como das empresas do Grupo Benfica".

Leia o comunicado na íntegra:

O Servir o Benfica vem, a propósito da proclamação de Rui Costa como Presidente, referir o seguinte:

- Luís Filipe Vieira deve demitir-se inequivocamente de forma imediata de todos os cargos que ocupa no Sport Lisboa e Benfica, bem como das empresas do Grupo Benfica.

- De acordo com a alínea a) do ponto 3 do artigo 61° dos estatutos, 'o Presidente deve designar o vice-presidente que o substitua nas suas ausências ou impedimentos'. Sendo Rui Costa o número dois na Direção, será natural que este assuma o cargo no impedimento do primeiro. No entanto, dado que Luís Filipe Vieira não renunciou oficialmente ao mandato, não confere o direito a Rui Costa de se autoproclamar, citamos, 'sou a partir de hoje presidente do Sport Lisboa e Benfica'.

- Tal como para a maioria dos benfiquistas, Rui Costa é alvo de admiração pelo excelente jogador que foi, tendo sido um símbolo do Clube enquanto atleta, mas há que distinguir essa admiração enquanto jogador da exigência que lhe tem que ser feita enquanto dirigente. Face ao que tem sido veiculado relativamente às acusações do Ministério Público sobre Luís Filipe Vieira, não existe legitimidade moral para que o mandato dos Órgãos Sociais prossiga. As acusações pendentes sobre Luís Filipe Vieira são graves. É pouco verosímil acreditar no desconhecimento dos factos pelos restantes elementos dos Órgãos Sociais. Se tal desconhecimento se confirmar, não abona em favor da competência necessária ao desempenho de funções no maior Clube português.

- Os Órgãos Sociais em funções podem e devem garantir a adequada preparação das épocas desportivas que se estão a iniciar, no futebol profissional e modalidades, mas até ao final de outubro deve ser feita a legitimação dos Órgãos Sociais através de sufrágio pelos sócios em reunião de Assembleia Geral Eleitoral, honrando a história democrática do nosso Clube.

- Para garantir que as próximas eleições decorrem de forma transparente, deve ser dada à priori voz aos sócios do Sport Lisboa e Benfica na aprovação de um Regulamento Eleitoral inexistente no clube em sede de Assembleia Geral Extraordinária. Será em breve requerido um ponto de situação urgente quanto à sua marcação junto do Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sport Lisboa e Benfica.

O Sport Lisboa e Benfica é e sempre será mais importante do que qualquer um que o represente. Todas as equipas do Clube terão sempre o nosso amor e apoio incondicional. Servir o Benfica é assegurar que o Clube prima pela ambição desportiva, a transparência e a tradição democrática."