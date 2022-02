Movimento Servir o Benfica pede reunião com Rui Costa

Grupo liderado por Francisco Benitez, candidato derrotado nas últimas eleições, quer ver esclarecidas a auditoria forense e eventual constituição do Benfica como assistente no processo Cartão Vermelho.

O movimento Servir o Benfica, encabeçado por Francisco Benitez, candidato derrotado nas últimas eleições, solicitou esta quarta-feira uma reunião a Rui Costa, atual líder das águias, na sequência do "momento institucional e desportivo" do clube, que "causa naturais preocupações".

O grupo de associados explica, em comunicado, que pretende com esta reunião "ver esclarecidos a auditoria forense ao grupo Sport Lisboa e Benfica", assim como a eventual "constituição de assistente" do clube encarnado "no processo Cartão Vermelho", no qual Luís Filipe Vieira, antigo presidente das águias, é arguido, sendo suspeito por ter lesado o Benfica.

O Servir o Benfica considera que "apenas sendo estes temas cabalmente esclarecidos" é que "poderá ser garantido o foco total" dos órgãos sociais do clube "no sucesso desportivo" do Benfica, assim como "na restauração do seu bom nome".

Reconhecendo que o "momento provoca naturais manifestações de descontentamento dos sócios e adeptos", o movimento Servir o Benfica distancia-se da organização dos protestos agendados para esta quarta-feira, no Estádio da Luz, contra a Direção liderada por Rui Costa.