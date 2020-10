Movimento "Servir o Benfica" pede esclarecimento sobre ato eleitoral descentralizado

Luís Filipe Vieira anunciou que haverá mesas de voto em todos os distritos e o movimento "Servir o Benfica" pede quer um esclarecimento por parte do presidente da Mesa da Assembleia-Geral.

O Movimento "Servir o Benfica" voltou às redes sociais para criticar Virgílio Duque Vieira, presidente da Mesa da Assembleia Geral das águias, por não ter feito um esclarecimento acerca do ato eleitoral descentralizado, anunciado por Luís Filipe Vieira, aquando do anúncio oficial da candidatura à presidência, na quarta-feira.

"Congratulando-nos pelo actual Presidente estar connosco nesta luta mas não podemos considerar admissível que, passadas mais de vinte e quatro horas, o Presidente em substituição da Mesa da Assembleia Geral, Virgilio Duque Vieira, não tenha vindo a público esclarecer estas declarações. Das três, uma: ou Luís Filipe Vieira exprimiu apenas um desejo; ou esta confirmação foi-lhe dada pela Mesa da Assembleia Geral antes de ter sido dada a qualquer outra candidatura ou, pior, LFV usurpou as funções do referido Presidente da Mesa da Assembleia Geral, provando aquilo que há muito se desconfia: no Benfica actual a separação de poderes e a independência de funcionamento dos diferentes orgãos sociais são uma utopia", escreve o grupo de sócios que volta a apelar ao voto exclusivamente físico, uma mesa eleitoral por distrito e eleições a realizar a um sábado (24 ou 31 de Outubro).

Leia o comunicado na íntegra:

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

Passaram mais de vinte e quatro horas sobre as declarações do candidato e actual Presidente do clube, Sr. Luís Filipe Vieira, nas quais afirmou que o próximo acto eleitoral será descentralizado com uma mesa de voto em cada distrito de Portugal continental, conforme proposta do movimento Servir o Benfica.

Congratulando-nos pelo actual Presidente estar connosco nesta luta mas não podemos considerar admissível que, passadas mais de vinte e quatro horas, o Presidente em substituição da Mesa da Assembleia Geral, Virgilio Duque Vieira, não tenha vindo a público esclarecer estas declarações. Das três, uma: ou Luís Filipe Vieira exprimiu apenas um desejo; ou esta confirmação foi-lhe dada pela Mesa da Assembleia Geral antes de ter sido dada a qualquer outra candidatura ou, pior, LFV usurpou as funções do referido Presidente da Mesa da Assembleia Geral, provando aquilo que há muito se desconfia: no Benfica actual a separação de poderes e a independência de funcionamento dos diferentes orgãos sociais são uma utopia.

Exige-se equidistância da Mesa da Assembleia Geral no processo eleitoral. Isso será respeitar todos os associados do clube. Da nossa parte continuamos a aguardar um esclarecimento cabal da Mesa da Assembleia Geral, sobre estas declarações continuando a apelar a quem a preside para garantir:

- Voto exclusivamente físico;

- Uma mesa eleitoral por distrito;

- Eleição a realizar a um Sábado (24 ou 31 de Outubro);

Esperamos que Virgílio Duque Vieira queira ficar reconhecido na história do clube pelo Presidente da Mesa que organizou o acto eleitoral mais participado da nossa gloriosa história e o primeiro realizado em todas as capitais de distrito. Naquilo que seria a demonstração cabal da expressão nacional do Sport Lisboa e Benfica e, por fim, num acto em que o vencedor será eleito sem qualquer dúvida sobre o processo eleitoral, só isso servirá o Sport Lisboa e Benfica.

No fim, De muitos, UM, o Sport Lisboa e Benfica."