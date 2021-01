Movimento Servir o Benfica fala em salvar a época: "Não podendo ignorar a realidade..."

Apelo lançado após empate, 1-1, com o Nacional, no Estádio da Luz.

O Movimento Servir o Benfica recorreu esta quarta-feira às redes sociais para lançar um apelo e exigir máximo empenho à equipa no embate de amanhã frente ao Belenenses, a contar para os quartos de final, de forma a iniciar um caminho que consiga "salvar a época", não esquecendo, no entanto, "a óbvia realidade da deceção que tem sido a prestação da equipa sénior de futebol."

"O Movimento Servir o Benfica, não podendo ignorar a óbvia realidade da deceção que tem sido a prestação da equipa sénior de futebol masculino, lança um apelo público a todos os Benfiquistas - desde os jogadores aos sócios e adeptos, passando por toda a "estrutura" do futebol profissional:

Quando, amanhã, subirem ao relvado, lembrem-se do emblema que envergam, sob a forma de Manto Sagrado. Honrem os ases que nos honraram no passado, deixem tudo em cada lance, em cada jogada, até à última pinga de suor, e quando chegarem ao limite das vossas forças... Arranjem mais!, pois foi assim que os que fizeram o Benfica o maior e melhor clube português gravaram os seus nomes na Gloriosa História", começou por escrever o movimento na sua página do Facebook.

"Saibam que, por mais que nós, sócios do Sport Lisboa e Benfica, possamos no calor de cada resultado menos bom expressar a nossa frustração, nada mais queremos do que o vosso sucesso, que já é, naturalmente, a nossa alegria. São assim os grandes amores e é um amor sem igual que faz do clube o gigante que é! Acreditamos que podemos salvar a época. Vencer o B. SAD para que vençamos a Taça. Vencer o Sporting para que o título nacional seja uma realidade no final do campeonato. Ir o mais longe possível na Liga Europa. Sejam Benfica!", acrescentou, antes de lembrar a recolha de assinaturas em curso para convocatória de uma assembleia geral extraordinária.

"Paralelamente, a nossa luta por um Sport Lisboa e Benfica mais ambicioso, democrático e transparente continua. A recolha de assinaturas para que seja possível convocar uma AG Extraordinária, tendo, por objetivos, auditar o processo eleitoral de Outubro de 2020 e, em simultâneo, a aprovação de um Regulamento Geral Eleitoral - fundamental para garantir a inequívoca integridade dos próximos actos eleitorais - continua. Sob total respeito pelas normas sanitárias em vigor, continuamos a receber assinaturas de sócios efetivos que tenham possibilidade de marcar presença na AG quando for agendada, segundo as normas estatutárias. (...) Quando o Benfica não vence, perdemos todos. Ganhando, a vitória é de todos nós! Superem-se. Por vós. Por todos nós. Viva o Sport Lisboa e Benfica!", conclui-se na publicação.