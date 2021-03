Movimento "Servir o Benfica" expressa "revolta" com comentário na BTV

Movimento composto por sócios do clube da Luz emitiu esclarecimento nas redes sociais.

O Movimento "Servir o Benfica" recorreu esta quarta-feira às redes sociais para expressar desagrado com as declarações de Valdemar Duarte, comentador da BTV, na terça-feira, a propósito da entrevista concedida por Luís Filipe Vieira no domingo, que falou em "assaltos ao poder" e "ameaças".

"Foi com profunda revolta, mas infelizmente sem surpresa, que o Movimento assistiu às declarações graves, irresponsáveis e desrespeitosas emitidas por um funcionário da BTV no referido programa. Lamentamos que um dos principais órgãos de comunicação do clube, que se absteve de fazer a devida cobertura do processo eleitoral, ignorando os sócios, se dirija a eles apenas em março de 2021 e nos termos em que o fez. Entendemos que a BTV há algum tempo que deixou de ser o canal de um clube plural e democrático - como sempre foi o Benfica - para se prestar antes a um papel de canal de um qualquer regime totalitário, sem direito a contraditório, obliterando por completo a ideia de que é o canal de comunicação de e para todos os Benfiquistas", assinala o Movimento na sua conta do Facebook, que lança um desafio a Pedro Pinto, diretor de comunicação do Benfica, e exige ainda um "pedido de desculpas" de Valdemar Duarte:

"Assumindo que prevalecerá o respeito pela histórica tradição democrática do nosso clube, desafiamos Pedro Pinto a que nos seja dada voz na BTV, para que possamos explicar diretamente aos sócios do Benfica as iniciativas que temos em curso, nomeadamente o projeto de revisão estatutária e a necessidade de criar um regulamento eleitoral, cuja subscrição do requerimento de reunião de AG extraordinária está em curso. Por fim, não podemos deixar de exigir um pedido de desculpas público do funcionário em causa, quer ao Movimento Servir o Benfica, quer ao projeto Benfica Independente, a quem manifestamos a nossa solidariedade e congratulamos pelo conjunto de conteúdos que tem apresentado, gratuitamente, aos Benfiquistas", remata o "Servir o Benfica".