Movimento "Servir o Benfica" entregou requerimento para AG extraordinária

Representado por João Pinheiro, João Leite e Tiago Godinho, apresentou a Rui Pereira, presidente da Mesa da Assembleia Geral do clube, documento com 11680 assinaturas.

O movimento "Servir o Benfica" foi recebido esta terça-feira por Rui Pereira, presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG) do clube encarnado, tendo entregue o requerimento para a realização de uma assembleia geral extraordinária, após recolher 11680 assinaturas.

Aguardando agora pela validação das mesmas de forma a ver a pretensão concretizada, o movimento, representado no encontro por João Pinheiro, João Leite e Tiago Godinho, revelou em comunicado que "o requerimento foi aceite", sublinhando ainda que Rui Pereira "saudou a iniciativa de discussão democrática" no clube.

Sem colocar em causa os resultados eleitorais de outubro de 2020, mas sim os procedimentos do ato, o "Servir o Benfica" quer, caso as assinaturas sejam validadas, a realização da reunião magna no final da época desportiva com o objetivo de discutir a forma como foram realizadas e organizadas as eleições que recolocaram Luís Filipe Vieira como presidente do clube.

A ideia do movimento é ainda a implementação para o futuro de um regulamento eleitoral com o objetivo de existir "maior transparência e independência" em futuras votações. Face às limitações atuais devido à pandemia de covid-19, e apesar de as eleições já se terem realizado neste cenário, o grupo de associados sugere que ao invés de se realizar no Pavilhão da Luz, a reunião magna, caso avance, possa ter lugar no Estádio da Luz.