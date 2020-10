Movimento Servir o Benfica detalha os valores gastos com a campanha

Francisco Benítez acabou por integrar a lista de Noronha Lopes.

O Movimento Servir o Benfica deixou esta sexta-feira uma publicação nas redes sociais, na qual qual dá conta dos gastos que teve com a campanha eleitoral à presidência do clube da Luz.

De acordo com o texto, foi gasto um total de 3317 euros. "A maior fatia, mais de um terço, foi gasta com as ações de campanha junto das Casas do Benfica espalhadas pelo país. As visitas às Casas explicam a quase totalidade dos gastos com combustíveis, portagens e refeições. Seguem-se, por ordem de importância, os gastos com o jantar de apresentação (23,2%), o material promocional como autocolantes, roll ups e bandeiras (16,8%), a produção dos vídeos promocionais publicados na página do Movimento (15,6%), o Roteiro pela História do SLB (8,2%), magnificamente conduzido por Alberto Miguéns e a quem agradecemos novamente a participação no evento de forma totalmente gratuita, e a produção, alojamento e manutenção do site de campanha (2,4%)", surge mencionado.

"Os elementos integrantes da lista de candidatos suportaram quase 3/4 dos gastos totais, num total de €2.476. Mas, deste valor, €1.250 foram pagos apenas pelo nosso candidato a presidente da Direção, Francisco Benítez, que sozinho suportou assim 37,7% do total de gastos com a campanha. O valor sobrante, 25,4% do total, foi pago pelos apoiantes que se juntaram às nossas ações de campanha, com destaque para o jantar de apresentação e para o roteiro em Lisboa", explica.

Francisco Benítez, recorde-se, acabou por desistir da candidatura e integrar a lista de Noronha Lopes como candidato à liderança da Mesa da Assembleia Geral.

Luís Filipe Vieira, candidato da lista A, venceu o ato eleitoral com 62,59% (471.660 votos), batendo a lista B, liderada por João Noronha Lopes, que conseguiu 34,71% (261.574), e a lista D, encabeçada por Rui Gomes da Silva, que ficou em 1,64% (12.341).