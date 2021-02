Movimento pede AG para auditar e esclarecer as eleições no Benfica

Servir o Benfica aponta eventuais irregularidades no ato eleitoral que renovou a liderança de Luís Filipe Vieira

O movimento Servir o Benfica, liderado por Francisco Benitez, que chegou a ser candidato (desistiu) às últimas eleições no Benfica nas quais Luís Filipe Vieira foi reeleito, fez um requerimento à Mesa da Assembleia Geral do Benfica para se agendar uma AG extraordinária da qual resulte a realização de uma auditoria ao citado ato eleitoral, além de para obter esclarecimentos sobre eventuais irregularidades.

"O Futuro do Sport Lisboa e Benfica depende somente da vontade dos sócios. A um presidente ausente, nós respondemos com a nossa única arma: a nossa militância. Pelo Sport Lisboa e Benfica", escreveu Francisco Benítez nas redes sociais ao anunciar e apresentar em público o citado requerimento de AG.

Os pontos da ordem de trabalhos que constam do requerimento são so seguintes:

1 - Discussão e deliberação do modo de votação, eletrónico ou físico, das deliberações dos pontos seguintes;

2 - Discussão e deliberação sobre a constituição de uma comissão independente de sócios e poderes conferidos para:

- Organizar a realização de uma auditoria ao sistema de votação electrónica utilizado nas eleições de 28 de Outubro de 2020;

- Iniciar um processo de esclarecimento do modo como se processou a recolha das urnas que continham os talões de voto emitidos, nomeadamente relações com empresas envolvidas no processo, termos da sua contratação, local de destino e/ou depósito das urnas, integridade das mesmas e intangibilidade dos talões;



3 - Discussão e deliberação sobre o processo de contagem dos votos depositados nas urnas durante a Assembleia Geral Eleitoral do dia 28 de Outubro de2020 e modo da sua divulgação aos sócios do Sport Lisboa e Benfica;



4 - Discussão e aprovação de proposta de Regulamento Eleitoral para as eleições do Sport Lisboa e Benfica."