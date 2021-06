Mourinho não conta com Nzonzi e médio pode rumar ao Benfica a custo zero

Com apenas mais um ano de contrato com os giallorossi, o campeão do mundo pela França já foi informado que não entra nos planos de José Mourinho e que decidirá o seu futuro livremente

O reforço da linha intermediária é a grande prioridade em termos de contratações para a nova temporada e em linha de mira está Steven Nzonzi, como O JOGO já noticiou.

Porém, há agora um novo dado que pode potenciar a concretização da transferência do médio-defensivo de 32 anos para o plantel de Jorge Jesus. Segundo apurámos, a Roma aceita deixar sair o francês sem qualquer retorno financeiro, querendo isto dizer que este alvo pode chegar à Luz a custo zero.

O custo zero atrás referido deverá contar com umas aspas, dado que o Benfica terá sempre de convencer financeiramente Nzonzi e o seu representante, mediante o pagamento de um prémio de assinatura. Porém, estão as águias dispensadas de qualquer compensação aos giallorossi, cujo principal objetivo passa por se libertarem do salário do último ano de contrato (poupando cerca de sete milhões de euros), tendo em conta que José Mourinho não conta com o jogador para a nova temporada.

A decisão do novo técnico dos romanos, cujo diretor desportivo é o ex-Benfica Tiago Pinto, já foi comunicada ao campeão do mundo, em 2018 pela França, que agora decidirá que rumo dar à sua carreira. Nesse sentido, e ao que apurámos, os encarnados já encetaram negociações diretas com Abdelkarim Douis, empresário do médio por quem a Roma pagou em 2018/19 cerca de... 26 milhões de euros para o adquirir ao Sevilha.

O salário passa a ser o próximo obstáculo. Nzonzi aufere na Roma 3,2 milhões de euros líquidos por ano, montante impraticável para o orçamento do Benfica, que pode estender os anos de contrato para cortar no pagamento anual, como fez para garantir Vertonghen na época passada.

Há mais clubes interessados no jogador, mas um já saiu de cena. O Rennes, que recebeu o médio por empréstimo na última época e meia - esteve ainda cedido outra meia temporada ao Galatasaray -, já percebeu que não conseguirá segurar o médio e aponta a outros nomes mais alcançáveis.