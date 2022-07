Motorista de Rui Costa suspenso e multado pelo Conselho de Disciplina

Em causa um processo disciplinar após a final da Taça da Liga, com o Sporting.

Ricardo dos Santos, motorista de Rui Costa, foi suspenso por 17 dias pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol, na sequência de factos ocorridos na final da Taça da Liga entre Benfica e Sporting, que os leões venceram por 2-1.

Na sequência do processo disciplinar instaurado, ao funcionário encarnado foi ainda aplicada uma multa de 2.870 euros, tendo o CD justificado o castigo com referência ao artigo 136.º do Regulamento Disciplinar da Liga, relativo à "lesão da honra e da reputação e denúncia caluniosa".