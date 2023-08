Morato vai ter aumento salarial, após Benfica negar saída

Morato em ação na goleada do Benfica sobre o Al Nassr, no Algarve

SAD encarnada compensa o defesa-central após a nega ao Fulham, que viu recusada uma oferta de 25 milhões de euros. O emblema de Marco Silva quadruplicava o ordenado do camisola 5, considerado, porém, imprescindível pelo clube da Luz e por Roger Schmidt, apesar de tapado por António Silva e Otamendi.

A recuperação de Otamendi atirou Morato para o banco de suplentes diante do FC Porto, ele que tinha sido titular em cinco dos seis jogos realizados pelo Benfica na pré-época. Apesar de Roger Schmidt ter privilegiado o capitão encarnado, assim como António Silva, para o clássico da Supertaça, optando por uma dupla candidata a ser a preferida em 2023/24, o agora camisola 5 prepara-se para ter direito a um aumento salarial. Tudo na sequência da nega dada pela SAD liderada por Rui Costa à oferta de 25 milhões de euros apresentada pelo Fulham de Marco Silva.

Além da proposta para as águias, os "cottagers" colocavam em cima da mesa números elevados para o central, que podia, caso tivesse sido transferido para a Premier League, quadruplicar o salário que aufere na Luz. O jogador chegou a pedir para sair e tentou sensibilizar a SAD para aceitar a oferta, apresentando argumentos a favor desse cenário. No entanto, Rui Costa considerou os valores ainda assim insuficientes, quer face à importância do jogador no plantel de Roger Schmidt, quer ao plano de valorização do central para o futuro.